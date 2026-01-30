New York: rosso per Caterpillar

(Teleborsa) - Rosso per il gigante delle macchine movimento terra
, che sta segnando un calo dell'1,82%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caterpillar
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Caterpillar
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 670,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 643. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 698,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)