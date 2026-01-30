Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 19:51
25.588 -1,15%
Dow Jones 19:51
48.718 -0,72%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

New York: rosso per Caterpillar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il gigante delle macchine movimento terra, che sta segnando un calo dell'1,82%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caterpillar rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Caterpillar rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 670,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 643. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 698,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
