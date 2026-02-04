Milano 16:49
New York: Super Micro Computer in rally

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che mostra una salita bruciante del 16,95% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Super Micro Computer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,22%, rispetto a -1,13% dell'indice del basket statunitense).


Il quadro tecnico di Super Micro Computer segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 32,99 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 35,13. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 31,27.

