New York: Super Micro Computer in rally

fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.

S&P-500

Super Micro Computer

indice del basket statunitense

Super Micro Computer

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 16,95% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,22%, rispetto a -1,13% dell').Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 32,99 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 35,13. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 31,27.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)