Milano 14:43
46.869 +0,97%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:43
10.447 +1,28%
Francoforte 14:43
24.704 -0,31%

Parigi: balza in avanti TotalEnergies

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia petrolifera e del gas francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,24%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TotalEnergies rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di TotalEnergies rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,24 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,19. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 64,29.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
