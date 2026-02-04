Parigi: balza in avanti TotalEnergies

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia petrolifera e del gas francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,24%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TotalEnergies
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di TotalEnergies
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,24 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,19. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 64,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)