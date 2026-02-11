Milano 13:11
Parigi: nuovo spunto rialzista per TotalEnergies

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia petrolifera e del gas francese, che lievita del 2,06%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di TotalEnergies evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso TotalEnergies rispetto all'indice.


Lo status tecnico di TotalEnergies è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 64,2 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 63,02. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 65,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
