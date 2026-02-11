Parigi: nuovo spunto rialzista per TotalEnergies

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia petrolifera e del gas francese
, che lievita del 2,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di TotalEnergies
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso TotalEnergies
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di TotalEnergies
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 64,2 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 63,02. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 65,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)