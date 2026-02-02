Milano 13:59
45.858 +0,73%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:59
10.286 +0,61%
Francoforte 13:59
24.730 +0,78%

Parigi: giornata depressa per TotalEnergies

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia petrolifera e del gas francese, con un ribasso del 2,17%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TotalEnergies rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di breve periodo di TotalEnergies mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 60,18 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 59,12. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 61,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
