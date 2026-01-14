Milano
17:35
45.647
+0,27%
Nasdaq
18:00
25.292
-1,75%
Dow Jones
18:00
48.888
-0,62%
Londra
17:35
10.184
+0,46%
Francoforte
17:35
25.286
-0,53%
Mercoledì 14 Gennaio 2026, ore 18.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Pesante sul mercato di New York Shopify
Pesante sul mercato di New York Shopify
Migliori e peggiori
,
In breve
14 gennaio 2026 - 18.00
Ribasso per l'
azienda di commercio globale con sede in Canada
, che passa di mano in perdita del 7,13%.
Condividi
Leggi anche
New York: scambi in positivo per Shopify
New York: prevalgono le vendite su Shopify
New York: scambi al rialzo per Shopify
Pesante sul mercato di New York Baker Hughes Company
Argomenti trattati
New York
(493)
Titoli e Indici
Shopify
-7,55%
Altre notizie
Pesante sul mercato di New York AppLovin
Pesante sul mercato di New York Lennar Corporation
Pesante sul mercato di New York NRG Energy
Pesante sul mercato di New York Qorvo
Pesante sul mercato di New York Halliburton
Wall Street in calo, pesano i dubbi sull'AI
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto