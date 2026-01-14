Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 18:00
25.292 -1,75%
Dow Jones 18:00
48.888 -0,62%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

Pesante sul mercato di New York Shopify

Ribasso per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che passa di mano in perdita del 7,13%.
