Piazza Affari: scambi in positivo per Banca MPS

(Teleborsa) - Bene l'istituto di Rocca Salimbeni
, con un rialzo del 3,27%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Monte Paschi
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,29%, rispetto a +2,65% del principale indice della Borsa di Milano
).
Lo status tecnico di Banca Monte dei Paschi
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,35 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,05. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)