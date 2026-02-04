Milano 10:06
46.671 +0,54%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:06
10.377 +0,60%
Francoforte 10:06
24.691 -0,36%

Piazza Affari: scambi in positivo per Banca MPS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Banca MPS
(Teleborsa) - Bene l'istituto di Rocca Salimbeni, con un rialzo del 3,27%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Monte Paschi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,29%, rispetto a +2,65% del principale indice della Borsa di Milano).


Lo status tecnico di Banca Monte dei Paschi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,35 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,05. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```