Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 5,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 26 al 30 gennaio 2026, complessivamente 256.763 azioni ordinarie
al prezzo medio di 20,7808 euro per euro, per un controvalore
pari a 5.335.742,34 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 14.982.175 azioni proprie, pari al 5,954% delle azioni ordinarie in circolazione.
A Piazza Affari, intanto, si muove al rialzo Lottomatica
, che si attesta a 21,24 euro, con un aumento del 3,71%.