Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 5,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 26 al 30 gennaio 2026, complessivamente 256.763 azioni ordinarie al prezzo medio di 20,7808 euro per euro, per un controvalore pari a 5.335.742,34 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 14.982.175 azioni proprie, pari al 5,954% delle azioni ordinarie in circolazione.

A Piazza Affari, intanto, si muove al rialzo Lottomatica, che si attesta a 21,24 euro, con un aumento del 3,71%.

