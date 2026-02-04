PMI, AcomeA: migliora il sentiment con focus su ultimo anno PNRR e arrivo del FNSI

(Teleborsa) - Il quadro di fiducia delle PMI italiane mostra segnali di graduale miglioramento
, pur restando in area di contrazione, con un recupero guidato dalle aspettative sui prezzi e dai nuovi ordinativi. È quanto emerge dall'Osservatorio PMI italiane di AcomeA SGR.
In questo contesto, "il 2026 rappresenta una fase cruciale: l'accelerazione della spesa del PNRR - finora inferiore al potenziale nonostante l'elevato volume di risorse ricevute - può costituire un importante stimolo ciclico alla crescita", scrivono Martina Daga
, Economist, e Simone Benini
, Portfolio Manager, AcomeA SGR.
Sul fronte dei mercati finanziari, "il recupero delle small cap italiane nella seconda parte del 2025 segnala un rinnovato interesse per l'asset class, che continua a trattare a valutazioni contenute
e beneficia di prospettive di crescita degli utili e di supporti istituzionali attesi nel 2026".
Focalizzandosi sul PNRR
, viene fatto notare che il 2026 rappresenta l'ultimo anno operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ad oggi l'Italia ha ottenuto complessivamente 153,2 miliardi di euro, di cui 54,2 miliardi a fondo perduto e 99 miliardi sotto forma di prestiti, pari a circa il 79% delle risorse complessive disponibili. A dicembre è stata ricevuta l'ottava rata e richiesta la nona. Nonostante l'elevato ammontare di risorse ricevute, la spesa effettiva finora si attesta a circa il 66% dei fondi ricevuti. "Nel 2026 la spesa delle risorse ricevute dovrebbe ulteriormente accelerare
, portando un effettivo stimolo alla crescita economica. Pertanto, quest'ultima fase pone le basi per benefici strutturali nel medio-lungo periodo", si legge nella ricerca.
Guardando alla Borsa
, i due esperti scrivono che il 2025 si è concluso con una performance positiva per tutti gli indici del mercato italiano e, partire dall'estate, si è assistito a un marcato recupero delle quotazioni delle società a piccola capitalizzazione
. "Infatti, per la prima volta dal 2022 l'indice FTSE Italia Small Cap ha superato, in alcune fasi di mercato, la performance del FTSEMIB - si legge nell'analisi - Inoltre, anche negli ultimi due mesi dell'anno, il gap tra le società esportatrici verso gli US e le società più domestiche si è allargato, a favore delle seconde".
"Il movimento dell'indice ha certamente influito sulle valutazioni, ma nel complesso l'asset class tratta ancora a valutazioni a sconto rispetto ai listini globali e mostra prospettive di crescita degli utili superiori, secondo i dati di consensus di mercato - sostengono Daga e Benini - Le prospettive per il 2026 sono sostenute anche dai flussi in arrivo dal Fondo nazionale strategico indiretto
(FNSI) che è atteso supportare l'asset class".