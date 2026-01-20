Germania, indice Zew migliora più delle attese a gennaio a 59,6 punti

(Teleborsa) - Migliora più del previsto, nel mese di2026, l', che sintetizza il sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. L'indice ZEW, indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, è salito adai 45,8 di dicembre 2025. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è superiore alle attese degli analisti che stimavano una salita più contenuta, ovvero fino a 50 punti.Migliorano anche le aspettative sulle, a -72,7 punti da -81. Anche in questo caso il dato è migliore del consensus (-75,5 punti).