Milano 11:34
44.616 -1,28%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 11:35
10.076 -1,17%
Francoforte 11:34
24.615 -1,38%

Germania, indice Zew migliora più delle attese a gennaio a 59,6 punti

Economia, Macroeconomia
Germania, indice Zew migliora più delle attese a gennaio a 59,6 punti
(Teleborsa) - Migliora più del previsto, nel mese di gennaio 2026, l'indice ZEW tedesco, che sintetizza il sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. L'indice ZEW, indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, è salito a 59,6 punti dai 45,8 di dicembre 2025. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è superiore alle attese degli analisti che stimavano una salita più contenuta, ovvero fino a 50 punti.

Migliorano anche le aspettative sulle condizioni attuali, a -72,7 punti da -81. Anche in questo caso il dato è migliore del consensus (-75,5 punti).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```