USA, PMI servizi gennaio rivisto al rialzo

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo il PMI dei servizi
negli Stati Uniti.
L'indice, elaborato da S&P Global,
si è portato a 52,7 punti
nel mese di gennaio contro una stima preliminare di 52,5, e i 52,5 punti del mese precedente.
L'indice, che rappresenta un sondaggio
sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario
, si conferma al di sopra la soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione.
Migliora anche l'indice composito
, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, e si attesta a 53 punti
, in aumento dai 52,8 punti della stima preliminare e rispetto ai 52,7 punti di dicembre.(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)