USA, PMI servizi gennaio rivisto al rialzo

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Rivisto al rialzo il PMI dei servizi negli Stati Uniti. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 52,7 punti nel mese di gennaio contro una stima preliminare di 52,5, e i 52,5 punti del mese precedente.

L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si conferma al di sopra la soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione.

Migliora anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, e si attesta a 53 punti, in aumento dai 52,8 punti della stima preliminare e rispetto ai 52,7 punti di dicembre.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
