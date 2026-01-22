Milano 16:36
45.055 +1,27%
Nasdaq 16:36
25.484 +0,62%
Dow Jones 16:36
49.432 +0,72%
Londra 16:36
10.164 +0,25%
Francoforte 16:36
24.855 +1,20%

Euro Zona, fiducia consumatori gennaio migliora a -12,4 punti

Economia, Macroeconomia
Euro Zona, fiducia consumatori gennaio migliora a -12,4 punti
(Teleborsa) - Segnali di lieve miglioramento per la fiducia dei consumatori europei a gennaio 2026. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo e si porta a -12,4 punti rispetto ai -13,1 di dicembre 2025.

Il dato è migliore delle attese degli analisti (-13 punti).

Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore è pari a -11,7 punti (+0,8 punti percentuali).

(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)
Condividi
```