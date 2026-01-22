Euro Zona, fiducia consumatori gennaio migliora a -12,4 punti

(Teleborsa) - Segnali di lieve miglioramento per laeuropei a2026. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'è ancora negativo e si porta a -12,4 punti rispetto ai -13,1 di dicembre 2025.Il dato è migliore delle attese degli(-13 punti).Nell'indicatore è pari a -11,7 punti (+0,8 punti percentuali).