Euro Zona, fiducia consumatori gennaio migliora a -12,4 punti

(Teleborsa) - Segnali di lieve miglioramento per la fiducia dei consumatori
europei a gennaio
2026. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona
è ancora negativo e si porta a -12,4 punti rispetto ai -13,1 di dicembre 2025.
Il dato è migliore delle attese degli analisti
(-13 punti).
Nel complesso dell'Unione europea
l'indicatore è pari a -11,7 punti (+0,8 punti percentuali).(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)