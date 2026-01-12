Milano 17:35
Mercedes chiude il 2025 a 2,16 milioni di veicoli (-9,2%): pesano i dazi, ma vola l'elettrico
(Teleborsa) - Mercedes-Benz ha archiviato il 2025 con un totale di 2,16 milioni di auto e van consegnati, registrando una flessione del 9,2% in un contesto globale penalizzato da dazi, gestione degli stock e forte pressione competitiva, specialmente in Cina. Nonostante il calo annuale, il quarto trimestre si è rivelato il più dinamico dell'anno con 558.400 veicoli consegnati, segnando un incremento del 6% rispetto al periodo precedente e una crescita delle vendite in tutte le regioni.

Tra le note positive dell'esercizio figurano le performance dei modelli ad alte prestazioni Amg, in rialzo del 7%, e della G-Class, che ha ottenuto i migliori risultati di vendita di sempre, mentre il portafoglio ordini dei veicoli elettrici è cresciuto del 18% grazie al traino dei modelli Cla, Glc e dei furgoni.

Sul piano geografico, sebbene la Cina sia rimasta sotto i livelli dell'anno precedente, il gruppo ha mantenuto la leadership nel segmento premium oltre il milione di rmb, mentre si sono registrati risultati solidi in Europa e crescite significative in Sud America (+54%) e nei Paesi del Golfo (+3%). Negli Stati Uniti le consegne sono salite a 303.200 unità, con un lieve incremento dell'1%.

Il Ceo Ola Källenius ha sottolineato come il 2025 abbia segnato l'avvio del più vasto programma di lanci di prodotto e tecnologia nella storia del marchio, citando la nuova Cla come esempio di innovazione qualitativa e confermando la determinazione nel proseguire tale strategia nel 2026.
