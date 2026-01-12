Mercedes chiude il 2025 a 2,16 milioni di veicoli (-9,2%): pesano i dazi, ma vola l'elettrico

Mercedes-Benz

(Teleborsa) -ha archiviato il 2025 con un totale di, registrando una flessione del 9,2% in un contesto globale penalizzato da dazi, gestione degli stock e forte pressione competitiva, specialmente in. Nonostante il calo annuale, ilsi è rivelato il più dinamico dell'anno con, segnando un incremento del 6% rispetto al periodo precedente e una crescita delle vendite in tutte le regioni.Tra le note positive dell'esercizio figurano le performance dei modelli ad alte prestazioni, in rialzo del 7%, e della G-Class, che ha ottenuto i migliori risultati di vendita di sempre, mentre il portafoglio ordini deiè cresciuto del 18% grazie al traino dei modelli Cla, Glc e dei furgoni.Sul, sebbene lasia rimasta sotto i livelli dell'anno precedente, il gruppo ha mantenuto la leadership nel segmento premium oltre il milione di rmb, mentre si sono registrati risultati solidi in Europa e crescite significative in Sud America (+54%) e nei Paesi del Golfo (+3%). Neglile consegne sono salite a 303.200 unità, con un lieve incremento dell'1%.Il Ceoha sottolineato come il 2025 abbia segnato l'avvio del più vasto programma dinella storia del marchio, citando la nuova Cla come esempio di innovazione qualitativa e confermando la determinazione nel proseguire tale strategia nel 2026.