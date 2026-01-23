Stellantis, Morningstar DBRS declassa rating a BBB con trend negativo

Stellantis

(Teleborsa) -hail rating di, colosso italo francese dell'automotive,. Il trend rimane negativo.Il declassamento riflette le, che hanno portato a un calo dei ricavi e a una redditività molto debole negli ultimi due anni. Morningstar DBRS prevede una crescita dei ricavi a una sola cifra nel periodo 2026-2028, ma prevede anche che la redditività rimarrà ben al di sotto dei livelli del 2023, pari a circa il 16%. Da un lato, ciò è dovuto ad alcune, come un programma di lancio dei prodotti relativamente più debole (che ha subito diversi ritardi) rispetto ai concorrenti e alcuni problemi di qualità. Dall'altro, ciò è dovuto acome un contesto più competitivo e innovativo, una minore redditività dei nuovi modelli con propulsori elettrici e costi aggiuntivi rappresentati dai dazi statunitensi che continueranno a gravare sui margini. Morningstar DBRS prevede che il margine EBITDA industriale raggiungerà quasi il 5% e che la leva finanziaria lorda industriale si attesterà a circa 3,0 volte nell'esercizio 2025."Il contesto competitivo sia in Europa che in Nord America si è fatto più intenso, aggiungendo complessità strategica e ostacoli alla ripresa della redditività di Stellantis - si legge nella nota dell'agenzia di rating - Ciò è dovuto a diversi fattori, tra cui il ritmo crescente dell'innovazione nel settore in termini di propulsori, efficienze e software che amplifica i rischi operativi; la penetrazione dei veicoli elettrici in diversi mercati e la conseguente erosione della quota di mercato a favore dei marchi cinesi e di, leader in questo segmento; e lerispetto ai livelli pre-pandemia. In Europa, ad esempio, le immatricolazioni di nuove auto rimangono circa 3 milioni in meno rispetto ai livelli del 2019".Morningstar DBRS prevede un. Nel terzo trimestre del 2025, le vendite globali di Stellantis sono aumentate del 13% su base annua. Ciò evidenzia una normalizzazione dei livelli di inventario, insieme al lancio di nuovi modelli che saranno fondamentali per le performance di Stellantis nei prossimi 12-18 mesi, tra cui un nuovo modello di Ram Trucks. Il livello normalizzato di inventario dovrebbe aiutare i concessionari a promuovere i nuovi modelli, tra cui un SUV di medie dimensioni Jeep Cherokee e una Dodge Charger con motore a combustione interna. In Europa, le consegne sono aumentate dell'8% nel terzo trimestre del 2025, soprattutto grazie alla ripresa delle auto del segmento B.Morningstar DBRS prevede che i, dal 2,4% degli ultimi 12 mesi terminati a giugno 2025, con margini EBITDA prossimi al 5% nell'esercizio 2025, insieme a ricavi industriali pari a circa 160 miliardi di euro da 144 miliardi di euro. Sulla base delle ipotesi di Morningstar DBRS, l'azienda dovrebbe essere in grado di mantenere una leva finanziaria lorda industriale adeguata ai rating creditizi, pari a circa 2,0x, e una leva finanziaria netta molto bassa grazie alle elevate riserve di liquidità.