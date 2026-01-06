USA, PMI servizi dicembre rivisto al ribasso

(Teleborsa) - Rivisto al ribasso il PMI dei servizi negli Stati Uniti. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 52,5 punti nel mese di dicembre contro una stima preliminare di 52,9, e risulta in calo rispetto ai 54,1 del mese precedente.L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si conferma tuttavia al di sopra la soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione.Peggiora anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, e si attesta a 52,7 punti, in calo dai 53 punti della stima preliminare e rispetto ai 54,2 punti di novembre.