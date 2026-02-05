Milano 9:33
46.664 +0,06%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:33
10.384 -0,17%
24.603 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 4/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Modesto guadagno per il cross USD contro "Loonie", che avanza di poco a +0,21%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3626. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3698. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,377.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
