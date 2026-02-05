Milano 4-feb
46.636 0,00%
Nasdaq 4-feb
24.891 -1,77%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 4-feb
10.402 0,00%
Francoforte 4-feb
24.603 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 5 febbraio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 5 febbraio 2026
(Teleborsa) -
Giovedì 05/02/2026
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso -1,8%; preced. 5,6%)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 2,3%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 35,55K unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 209K unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -379 Mld piedi cubi; preced. -242 Mld piedi cubi)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```