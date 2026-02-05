Appuntamenti macroeconomici del 5 febbraio 2026

(Teleborsa) - Giovedì 05/02/2026
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (atteso -1,8%; preced. 5,6%)
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 2,3%)
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 35,55K unità)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 209K unità)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -379 Mld piedi cubi; preced. -242 Mld piedi cubi)