Milano 11:30
46.457 -0,39%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:30
10.369 -0,32%
Francoforte 11:30
24.558 -0,18%

Compass Group, scendono le quotazioni a Londra

Migliori e peggiori
Compass Group, scendono le quotazioni a Londra
(Teleborsa) - Retrocede molto il leader mondiale nella ristorazione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,10%.

Lo scenario su base settimanale di Compass Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo di Compass Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 21,72 sterline. Supporto a 20,63. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 22,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```