Eurex, volumi in calo a gennaio. In controtendenza i derivati sui tassi

Deutsche Borse

(Teleborsa) -, uno dei principali mercati di derivati al mondo che è controllato da, ha registrato, a fronte di un. L'exchange ha gestito 159,9 milioni di contratti durante il mese, con un calo del 7% rispetto ai 172 milioni di contratti elaborati un anno prima. I derivati ??sui tassi di interesse sono aumentati dell'1% su base annua, raggiungendo gli 83,9 milioni di contratti. I derivati ??azionari sono diminuiti del 13%, raggiungendo i 25,1 milioni di contratti, mentre i derivati ??su indici sono diminuiti del 15%, raggiungendo i 50,4 milioni di contratti.ha registrato una forte crescita a gennaio, con volumi nozionali in circolazione in aumento del 31% su base annua, raggiungendo i 48.902 miliardi di euro, rispetto ai 37.453 miliardi di euro di gennaio 2025. L'espansione è stata trainata principalmente dagli swap su indici overnight, che sono aumentati del 68%, raggiungendo i 7.446 miliardi di euro. Anche gli swap sui tassi di interesse hanno dato un contributo sostanziale, con un aumento del 27% a 20.469 miliardi di euro.ha registrato un risultato molto positivo a gennaio 2026, con i volumi medi rettificati per la durata che sono aumentati del 63% su base annua, raggiungendo i 568,8 miliardi di euro. La crescita è stata trainata principalmente dal segmento Repo, che è cresciuto del 104%, mentre anche il segmento GC Pooling ha registrato una solida espansione del 31%.