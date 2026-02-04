Milano 13:23
USA, ancora in calo le richieste di mutui settimanali

Nella settimana al 30 gennaio

USA, ancora in calo le richieste di mutui settimanali
(Teleborsa) - Continuano a calare le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 30 gennaio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dell'8,9%, dopo il -8,5% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 4,7%, mentre quello relativo alle nuove domande è crollato del 14,4%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,21% dal 6,24% precedente.
