Usa, richieste di mutui settimanali scendono del 10%

(Teleborsa) - Calano ancora le domande di mutuo negli Stati Uniti
. Nella settimana al 2 gennaio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 10%, dopo il -5,0% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è crollato del 19,6%, mentre quello relativo alle nuove domande
è rimasto invariato.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono leggermente aumentati al 6,32% dal 6,31% precedente.(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)