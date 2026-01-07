Milano 13:39
Usa, richieste di mutui settimanali scendono del 10%

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Calano ancora le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 2 gennaio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 10%, dopo il -5,0% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è crollato del 19,6%, mentre quello relativo alle nuove domande è rimasto invariato.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono leggermente aumentati al 6,32% dal 6,31% precedente.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
