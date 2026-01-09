Milano 13:48
Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in novembre

Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in novembre
Unione Europea, Vendite dettaglio in novembre su base annuale (YoY) +2,3%, in aumento rispetto al precedente +1,9% (la previsione era +1,6%).

