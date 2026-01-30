Milano 29-gen
45.076 0,00%
Nasdaq 29-gen
25.884 -0,53%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 29-gen
10.172 0,00%
Francoforte 29-gen
24.309 0,00%

Vendite dettaglio Giappone (YoY) in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendite dettaglio Giappone (YoY) in dicembre
Giappone, Vendite dettaglio in dicembre su base annuale (YoY) -0,9%, in calo rispetto al precedente +1,1% (la previsione era +0,7%).

(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```