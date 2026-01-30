Milano
Vendite dettaglio Giappone (YoY) in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 gennaio 2026 - 07.00
Giappone,
Vendite dettaglio in dicembre su base annuale (YoY) -0,9%
, in calo rispetto al precedente +1,1% (la previsione era +0,7%).
