Milano 9:37
46.615 -0,05%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:37
10.375 -0,27%
24.569 -0,14%

Piazza Affari: scambi in positivo per OVS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per OVS
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader dell'abbigliamento in Italia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,04%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a OVS rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,029 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,87. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,188.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```