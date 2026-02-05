Piazza Affari: scambi in positivo per OVS

leader dell'abbigliamento in Italia

FTSE Italia Mid Cap

OVS

società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,04%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,029 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,87. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,188.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)