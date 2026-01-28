Milano 15:24
45.109 -0,73%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:24
10.162 -0,44%
Francoforte 15:24
24.781 -0,46%

Piazza Affari: calo per OVS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per OVS
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader dell'abbigliamento in Italia, con una flessione del 2,30%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di OVS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di OVS. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,746 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,632. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,594.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
