Piazza Affari: calo per OVS

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader dell'abbigliamento in Italia
, con una flessione del 2,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di OVS
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di OVS
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,746 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,632. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,594.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)