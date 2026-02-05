Rheinmetall affonda in Borsa: la nuova guidance 2026 gela gli investitori

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo Rheinmetall AG
che esibisce una variazione percentuale negativa del 7%, all'indomani della presentazione delle previsioni per il 2026, risultate inferiori alle attese del mercato. Rheinmetall ha comunicato per il 2026 ricavi attesi tra 13,2 e 14,1 miliardi di euro. La delusione deriva soprattutto da una crescita inferiore nel settore difesa, inclusa l’acquisizione della divisione navale Naval Vessels Luerssen.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del produttore di armamenti e componenti per automobili
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.515,5 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.613,5. Il peggioramento di Rheinmetall AG
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.469.