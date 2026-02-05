Rheinmetall affonda in Borsa: la nuova guidance 2026 gela gli investitori

Rheinmetall AG

DAX

produttore di armamenti e componenti per automobili

Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titoloche esibisce una variazione percentuale negativa del 7%, all'indomani della presentazione delle previsioni per il 2026, risultate inferiori alle attese del mercato. Rheinmetall ha comunicato per il 2026 ricavi attesi tra 13,2 e 14,1 miliardi di euro. La delusione deriva soprattutto da una crescita inferiore nel settore difesa, inclusa l’acquisizione della divisione navale Naval Vessels Luerssen.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.515,5 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.613,5. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.469.