I conti di Apple superano le attese: vendite "sbalorditive" per gli iPhone

(Teleborsa) - Apple
ha pubblicato ieri sera nel post borsa USA i risultati del suo primo trimestre fiscale
, annunciando vendite di iPhone "sbalorditive"
, soprattutto in Cina, e superando largamente le aspettative del mercato. Il titolo infatti, è balzato dell'1% nella sessione serale del mercato americano, in una giornata che non era stata molto felice per i titoli tech.
Il trimestre si è chiuso con un utile netto di 42,1 miliardi di dollari, pari a 2,84 dollari per azione
, rispetto ai 36,33 miliardi di dollari, pari a 2,40 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. L'EPS ha ampiamente superato le stime di consensus
di LGSEG poste a 2,67 dollari
.
Apple ha riportato nel primo trimestre un fatturato in aumento del 16% a 143,76 miliardi di dollari, che supera il consensus
raccolto dal LSEG di 138,48 miliardi di dollari.
Il fatturato delle vendite di iPhone
si è attestato a 85,27 miliardi di dollari (+23%)
contro i 78,65 miliardi di dollari stimati, grazie alle forti vendite dell'ultimo modello di iPhone 17 lanciato a settembre ed al buon andamento degli affari in Cina, ma anche a Taiwan e Hong Kong
(le vendite nella regione sono aumentate del 38% durante il trimestre, raggiungendo i 25,53 miliardi di dollari). "La domanda di iPhone è stata semplicemente sbalorditiva"
, ha commentato il CEO di Apple Tim Cook
, spiegando che Apple ha ora una base attiva di 2,5 miliardi di iPhone, Mac e altri dispositivi.
Il fatturato dei Mac
si è attestato a 8,39 miliardi contro gli 8,95 miliardi attesi, l'iPad
fa registrare vendite per 8,60 miliardi contro gli 8,13 miliardi attesi, mentre il fatturato riveniente dai dispositivi wearable, home e accessori
si è attestato a 11,49 miliardi di dollari, sotto i 12,04 miliardi di dollari attesi. Il fatturato da servizi è in linea con il consensus a circa 30 miliardi di dollari.
Il direttore finanziario Kevan Parekh
ha anticipato che il fatturato di questo trimestre aumenterà tra il 13% e il 16%
su base annua, il che equivarrebbe a un volume compreso tra 107,8 miliardi e 110,66 miliardi di dollari, al di sopra dei 104,84 miliardi di dollari attesi dagli analisti.