I conti di Apple superano le attese: vendite "sbalorditive" per gli iPhone

Apple

(Teleborsa) -ha pubblicato ieri sera nel post borsa USA i, annunciando, soprattutto in Cina, e superando largamente le aspettative del mercato. Il titolo infatti, è balzato dell'1% nella sessione serale del mercato americano, in una giornata che non era stata molto felice per i titoli tech.Il trimestre si è chiuso con un, rispetto ai 36,33 miliardi di dollari, pari a 2,40 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. L'EPS ha ampiamente superato ledi LGSEG posteApple ha riportato nel primo trimestre unraccolto dal LSEG di 138,48 miliardi di dollari.Il fatturato dellesi è attestato acontro i 78,65 miliardi di dollari stimati, grazie alle forti vendite dell'ultimo modello di iPhone 17 lanciato a settembre ed al(le vendite nella regione sono aumentate del 38% durante il trimestre, raggiungendo i 25,53 miliardi di dollari)., ha commentato il CEO di Apple, spiegando che Apple ha ora una base attiva di 2,5 miliardi di iPhone, Mac e altri dispositivi.Ilsi è attestato a 8,39 miliardi contro gli 8,95 miliardi attesi,fa registrare vendite per 8,60 miliardi contro gli 8,13 miliardi attesi, mentre il fatturato riveniente daisi è attestato a 11,49 miliardi di dollari, sotto i 12,04 miliardi di dollari attesi. Il fatturato da servizi è in linea con il consensus a circa 30 miliardi di dollari.Ilha anticipato che ilsu base annua, il che equivarrebbe a un volume compreso tra 107,8 miliardi e 110,66 miliardi di dollari, al di sopra dei 104,84 miliardi di dollari attesi dagli analisti.