Usa, licenziamenti Challenger in forte aumento a gennaio

(Teleborsa) - In netta crescita inegli Stati Uniti nel mese di gennaio 2026. Secondo il rapporto, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio diSi tratta di un aumento del 205% rispetto ai 35.553 tagli di posti di lavoro annunciati a, e un aumento del 118% rispetto allo stesso periodo del 2025.Il totale diè il più alto per questo mese dal 2009, anno in cui furono annunciatitagli di posti di lavoro. Si tratta inoltre del dato mensile più elevato da, quando vennero registrati 153.074 esuberi."In genere, registriamo un numero elevato di tagli di posti di lavoro nel primo trimestre, ma questo è un totale elevato per gennaio. Ciò significa che la maggior parte di questi piani è stata definita alla fine del 2025, il che indica che i datori di lavoro sono poco ottimisti sulle prospettive per il 2026", ha affermato, esperto di ambiente di lavoro e responsabile dei ricavi di Challenger, Gray & Christmas.