Usa, licenziamenti Challenger in forte aumento a gennaio

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - In netta crescita i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di gennaio 2026. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 108.435 posti di lavoro.

Si tratta di un aumento del 205% rispetto ai 35.553 tagli di posti di lavoro annunciati a dicembre, e un aumento del 118% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il totale di gennaio è il più alto per questo mese dal 2009, anno in cui furono annunciati 241.749 tagli di posti di lavoro. Si tratta inoltre del dato mensile più elevato da ottobre 2025, quando vennero registrati 153.074 esuberi.

"In genere, registriamo un numero elevato di tagli di posti di lavoro nel primo trimestre, ma questo è un totale elevato per gennaio. Ciò significa che la maggior parte di questi piani è stata definita alla fine del 2025, il che indica che i datori di lavoro sono poco ottimisti sulle prospettive per il 2026", ha affermato Andy Challenger, esperto di ambiente di lavoro e responsabile dei ricavi di Challenger, Gray & Christmas.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
