Usa, licenziamenti Challenger in forte aumento a gennaio

(Teleborsa) - In netta crescita i licenziamenti
negli Stati Uniti nel mese di gennaio 2026. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas
, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 108.435 posti di lavoro
.
Si tratta di un aumento del 205% rispetto ai 35.553 tagli di posti di lavoro annunciati a dicembre
, e un aumento del 118% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Il totale di gennaio
è il più alto per questo mese dal 2009, anno in cui furono annunciati 241.749
tagli di posti di lavoro. Si tratta inoltre del dato mensile più elevato da ottobre 2025
, quando vennero registrati 153.074 esuberi.
"In genere, registriamo un numero elevato di tagli di posti di lavoro nel primo trimestre, ma questo è un totale elevato per gennaio. Ciò significa che la maggior parte di questi piani è stata definita alla fine del 2025, il che indica che i datori di lavoro sono poco ottimisti sulle prospettive per il 2026", ha affermato Andy Challenger
, esperto di ambiente di lavoro e responsabile dei ricavi di Challenger, Gray & Christmas.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )