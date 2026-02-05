Milano
15:13
45.984
-1,40%
Nasdaq
4-feb
24.891
0,00%
Dow Jones
4-feb
49.501
+0,53%
Londra
15:13
10.311
-0,87%
Francoforte
15:13
24.330
-1,11%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 15.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Challenger licenziamenti USA in gennaio
Challenger licenziamenti USA in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
05 febbraio 2026 - 14.00
USA,
Challenger licenziamenti in gennaio pari a 108,44K unità
, in aumento rispetto al precedente 35,55K unità.
Condividi
Leggi anche
Challenger licenziamenti USA in dicembre
Usa, licenziamenti Challenger in forte aumento a gennaio
Appuntamenti macroeconomici dell'8 gennaio 2026
Appuntamenti macroeconomici del 5 febbraio 2026
Argomenti trattati
USA
(415)
Altre notizie
USA, PhillyFed in gennaio
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 2 febbraio 2026
USA, PMI servizi in gennaio
USA, ISM non manifatturiero in gennaio
PMI composito USA in gennaio
PMI manifatturiero USA in gennaio
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto