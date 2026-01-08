Appuntamenti macroeconomici dell'8 gennaio 2026

(Teleborsa) - Giovedì 08/01/2026
06:00 Giappone
: Fiducia consumatori (atteso 37,8 punti; preced. 37,5 punti)
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (atteso -0,9%; preced. 1,5%)
08:45 Francia
: Bilancia commerciale (atteso -4,3 Mld Euro; preced. -3,9 Mld Euro)
08:45 Francia
: Partite correnti (preced. 1,1 Mld Euro)
10:00 Italia
: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 6%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -14,6 punti; preced. -14,2 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia imprese (atteso -9 punti; preced. -9,3 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia economia (atteso 97 punti; preced. 97 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,9%; preced. -0,5%)
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 71,32K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -58,1 Mld $; preced. -52,8 Mld $)
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (atteso 4,9%; preced. 3,3%)
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0%; preced. 1%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 199K unità)
16:00 USA
: Vendite ingrosso, mensile (preced. -0,2%)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)
16:30 USA
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -109 Mld piedi cubi; preced. -38 Mld piedi cubi)