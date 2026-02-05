Vendite al dettaglio, Istat: a dicembre frenano i consumi. Nel 2025 sale il valore ma calano i volumi

(Teleborsa) - I dati relativi aevidenziano una frenata dei consumi in Italia. È quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat che evidenzia come, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio abbiano registrato un calo sia in(-0,8%) sia in(-0,9%), con una flessione che ha colpito sia il comparto alimentare che quello non alimentare. Nonostante questa chiusura d'anno negativa, l'del 2025 ha mostrato una lieve tenuta congiunturale, con incrementi dello 0,3% in valore e dello 0,1% in volume.Nel complesso del, ilè cresciuto dello 0,8% rispetto all'anno precedente, mentre ihanno subito una. Ihanno trainato la crescita in valore, mentre il comparto non alimentare è rimasto stazionario; tuttavia, entrambi i settori hanno registrato una diminuzione nei volumi acquistati.Tra i prodotti non alimentari si osserva un andamento eterogeneo: spicca la crescita dei(+4,6%) e di(+3,8%), mentre soffrono l'(-3,4%) e le(-3,3%).Il 2025 ha premiato soprattutto ile la, in particolare i discount alimentari. Rispetto a dicembre 2024, l'e-commerce ha segnato un +3,1%, seguito dalle imprese su piccole superfici (+0,8%) e dalla grande distribuzione (+0,6%).L'Istat sottolinea come, dopo unanel, il resto dell'anno sia stato caratterizzato da un incremento congiunturale moderato del valore delle vendite, a fronte di un andamento dei volumi piuttosto altalenante nel corso di tutto il 2025.