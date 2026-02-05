Vendite al dettaglio, Istat: a dicembre frenano i consumi. Nel 2025 sale il valore ma calano i volumi

(Teleborsa) - I dati relativi a dicembre 2025
evidenziano una frenata dei consumi in Italia. È quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat che evidenzia come, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio abbiano registrato un calo sia in valore
(-0,8%) sia in volume
(-0,9%), con una flessione che ha colpito sia il comparto alimentare che quello non alimentare. Nonostante questa chiusura d'anno negativa, l'ultimo trimestre
del 2025 ha mostrato una lieve tenuta congiunturale, con incrementi dello 0,3% in valore e dello 0,1% in volume.
Nel complesso del 2025
, il valore delle vendite
è cresciuto dello 0,8% rispetto all'anno precedente, mentre i volumi
hanno subito una contrazione dello 0,6%
. I beni alimentari
hanno trainato la crescita in valore, mentre il comparto non alimentare è rimasto stazionario; tuttavia, entrambi i settori hanno registrato una diminuzione nei volumi acquistati.
Tra i prodotti non alimentari si osserva un andamento eterogeneo: spicca la crescita dei prodotti farmaceutici
(+4,6%) e di profumeria
(+3,8%), mentre soffrono l'utensileria
(-3,4%) e le calzature
(-3,3%).
Il 2025 ha premiato soprattutto il commercio elettronico
e la grande distribuzione
, in particolare i discount alimentari. Rispetto a dicembre 2024, l'e-commerce ha segnato un +3,1%, seguito dalle imprese su piccole superfici (+0,8%) e dalla grande distribuzione (+0,6%).
L'Istat sottolinea come, dopo una flessione iniziale
nel primo trimestre
, il resto dell'anno sia stato caratterizzato da un incremento congiunturale moderato del valore delle vendite, a fronte di un andamento dei volumi piuttosto altalenante nel corso di tutto il 2025.