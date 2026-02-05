Milano 11:39
Zona Euro, vendite al dettaglio dicembre -0,5% m/m +1,3% a/a

(Teleborsa) - Scendono più delle attese le vendite al dettaglio dell'Eurozona a dicembre. Secondo l'Eurostat, le vendite sono calate dello 0,5% su base mensile, rispetto al -0,2% indicato dal consensus, dopo il +0,1% registrato il mese precedente (rivisto da +0,2%).

Su base annua, le vendite registrano una variazione positiva dell'1,3% rispetto al +2,4% del mese precedente (rivisto dal +2,3%) e al +1,6% indicato dal consensus.

Anche nell'Europa dei 27 le vendite sono diminuite dello 0,5% su base mensile, mentre su base annua hanno segnato un +1,7%.

