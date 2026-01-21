Milano 17:29
44.522 -0,43%
Nasdaq 17:35
25.271 +1,13%
Dow Jones 17:35
48.924 +0,90%
Londra 17:29
10.141 +0,14%
Francoforte 17:30
24.578 -0,51%

Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,12%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 48.546,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,12%
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,12%, dopo aver aperto a quota 48.546,03.
Condividi
```