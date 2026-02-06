Buzzi, fatturato in crescita ed EBITDA in calo nel 2025. Dietrofront su emissione bond

Buzzi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, ha chiuso ilcon uinconsolidato pari a 4.518,8 milioni, in crescita del 4,8% rispetto al 2024.Ledel gruppo per l'intero 2025 si sono attestate a 31,9 milioni di tonnellate, registrando una crescita del 21,2% rispetto all'esercizio 2024, Lepreconfezionato pari a 9,9 milioni di metri cubi, risultano anch'esse superiori rispetto ai volumi dell'anno scorso (1,8%). I volumi di vendita e le variazioni del perimetro di consolidamento hanno contribuito positivamente al giro d'affari (+233,1 milioni), mentre le fluttuazioni dei tassi di cambio hanno avuto un impatto negativo di 50,7 milioni. A parità di cambio e perimetro di consolidamento, i ricavi netti sarebbero aumentati dello 0,5%.Buzzi prevede unpari a circa 1.230 milioni di euro, nella fascia alta dell'intervallo comunicato nel mese di novembre. Tuttavia, su base omogenea, il margine operativo lordo ricorrente è atteso in calo di circa il 6%.Laa fine esercizio 2025, comprese le attività finanziarie a lungo termine, risulta positiva e ammonta a 1.130,9 milioni, in aumento rispetto ai 755,2 milioni di fine 2024. In considerazione di tale rafforzamento, la società ha deciso dideliberato in agosto, facendo fronte alle esigenze operative e d'investimento tramite risorse proprie.