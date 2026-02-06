Crolla a New York Amazon

(Teleborsa) - In forte ribasso il colosso dell'e-commerce
, che mostra un -8,95%.
Lo scenario su base settimanale di Amazon
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del gigante delle vendite sul web
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 200,4 USD con area di resistenza individuata a quota 205. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 198,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)