Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader delle energie rinnovabili
, con una variazione percentuale del 2,30%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Siemens Energy
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Siemens Energy
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 130,4 Euro con primo supporto visto a 127,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 125,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)