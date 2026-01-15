Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy

leader delle energie rinnovabili

DAX

Siemens Energy

indice della Borsa di Francoforte

Siemens Energy

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,30%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 130,4 Euro con primo supporto visto a 127,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 125,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)