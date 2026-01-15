Milano 13:30
45.779 +0,29%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 13:30
10.237 +0,52%
Francoforte 13:30
25.279 -0,03%

Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader delle energie rinnovabili, con una variazione percentuale del 2,30%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Siemens Energy rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di Siemens Energy confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 130,4 Euro con primo supporto visto a 127,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 125,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
