Giappone, produzione industriale dicembre in calo ma sopra attese

(Teleborsa) - Si stabilizza la produzione industriale giapponese a dicembre. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale destagionalizzato è calato dello 0,1% su base mensile, dopo il -2,7% registrato a novembre. Le stime degli analisti sono per una discesa dello 0,4%. L'indice grezzo è indicato in crescita del 2,6% su base annuale.Per il mese di gennaio si prevede invece un rimbalzo del 9,3%, mentre le stime a due mesi per febbraio indicano un calo del 4,3%.Alla crescita della produzione contribuisce la salita delle scorte (+1% su mese) e delle consegne (-1,7%).La ratio delle scorte è pari a +1,9 %.