Milano 13:41
45.693 +0,05%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:41
10.099 +0,54%
Francoforte 13:41
25.233 +0,42%

Madrid: calo per Banco de Sabadel

Migliori e peggiori
Madrid: calo per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.

L'andamento dell'istituto di credito spagnolo nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3,322 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3,245. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3,218.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
