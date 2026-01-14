Madrid: rosso per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Rosso per la banca spagnola
, che sta segnando un calo del 2,16%.
Lo scenario su base settimanale dell'istituto di credito spagnolo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nel breve periodo, Banco de Sabadel
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 3,306 Euro e supporto a 3,226. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 3,386.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)