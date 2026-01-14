Madrid: rosso per Banco de Sabadel

banca spagnola

istituto di credito spagnolo

Ibex 35

Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,16%.Lo scenario su base settimanale dell'rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 3,306 Euro e supporto a 3,226. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 3,386.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)