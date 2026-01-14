Milano 14:07
45.660 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:07
10.172 +0,34%
Francoforte 14:07
25.309 -0,44%

Madrid: rosso per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Rosso per la banca spagnola, che sta segnando un calo del 2,16%.

Lo scenario su base settimanale dell'istituto di credito spagnolo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nel breve periodo, Banco de Sabadel presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 3,306 Euro e supporto a 3,226. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 3,386.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
