MCC e BdM Banca, collocata tranche A1 di cartolarizzazione da complessivi 1,03 miliardi di euro

J.P. Morgan

(Teleborsa) -hanno annunciato il, realizzata tramite la società veicolo MCC Group RMBS 2025. La cartolarizzazione, che è stata coordinata dalla Capogruppo MCC nel più ampio quadro del programma di diversificazione e ottimizzazione della struttura di funding del Gruppo, interessa un portafoglio di mutui residenziali, assistiti da ipoteca di primo grado e originati da BdM Banca, per un ammontare complessivo di circa 1,03 miliardi di euro.Con essa ed il collocamento, BdM Bancaa sostegno dell'economia reale e rafforzando l'impatto positivo del Gruppo sui territori di riferimento, si legge in una nota.Le Notes dell'operazione sono state emesse lo scorso 19 dicembre 2025, per un: Class A1: 300 milioni di euro – Floating rate; Class A2: 200 milioni di euro – Floating rate, Class A3: 350 milioni di euro – Floating rate; Class J: 182,5 milioni di euro – Additional returnIl collocamento delle, è stato eseguito alla pari (Euribor 3 mesi più 70 bps) ed è stato sottoscritto da un'ampia base di investitori professionali europei. L'operazione ha raccolto un order book superiore a € 640 milioni (più del doppio dell'ammontare offerto), sostenuto da una solida domanda cross-border: circa il 70% degli ordini è infatti provenuto da controparti non italiane. Il book risultante è stato ben diversificato per tipologia di investitore - incluse banche, asset manager e istituzioni finanziarie. Inoltre, entro la fine di marzo 2026 è previsto il collocamento della tranche senior Class A2 (200 milioni di euro) presso un investitore istituzionale. Le tranches Class A3 e Class J non saranno oggetto di collocamento e saranno trattenute dall'originator.ha agito in qualità didell'operazione e di Placement Agent per il collocamento; la stessa inoltre ricopre il ruolo di swap counterparty nell'ambito della struttura di copertura dei rischi di tasso della cartolarizzazione.