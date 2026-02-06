MCC e BdM Banca, collocata tranche A1 di cartolarizzazione da complessivi 1,03 miliardi di euro

(Teleborsa) - Mediocredito Centrale e BdM Banca
hanno annunciato il collocamento sul mercato della tranche Class A1 nell'ambito della cartolarizzazione "MCC Group RMBS 2025"
, realizzata tramite la società veicolo MCC Group RMBS 2025. La cartolarizzazione, che è stata coordinata dalla Capogruppo MCC nel più ampio quadro del programma di diversificazione e ottimizzazione della struttura di funding del Gruppo, interessa un portafoglio di mutui residenziali, assistiti da ipoteca di primo grado e originati da BdM Banca, per un ammontare complessivo di circa 1,03 miliardi di euro.
Con essa ed il collocamento, BdM Banca amplia e diversifica la raccolta, liberando capacità per nuovi impieghi
a sostegno dell'economia reale e rafforzando l'impatto positivo del Gruppo sui territori di riferimento, si legge in una nota.
Le Notes dell'operazione sono state emesse lo scorso 19 dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari a circa 1,03 miliardi di euro articolato in quattro classi
: Class A1: 300 milioni di euro – Floating rate; Class A2: 200 milioni di euro – Floating rate, Class A3: 350 milioni di euro – Floating rate; Class J: 182,5 milioni di euro – Additional return
Il collocamento delle Notes Class A1, per un importo di 300 milioni di euro
, è stato eseguito alla pari (Euribor 3 mesi più 70 bps) ed è stato sottoscritto da un'ampia base di investitori professionali europei. L'operazione ha raccolto un order book superiore a € 640 milioni (più del doppio dell'ammontare offerto), sostenuto da una solida domanda cross-border: circa il 70% degli ordini è infatti provenuto da controparti non italiane. Il book risultante è stato ben diversificato per tipologia di investitore - incluse banche, asset manager e istituzioni finanziarie. Inoltre, entro la fine di marzo 2026 è previsto il collocamento della tranche senior Class A2 (200 milioni di euro) presso un investitore istituzionale. Le tranches Class A3 e Class J non saranno oggetto di collocamento e saranno trattenute dall'originator.J.P. Morgan
ha agito in qualità di Arranger
dell'operazione e di Placement Agent per il collocamento; la stessa inoltre ricopre il ruolo di swap counterparty nell'ambito della struttura di copertura dei rischi di tasso della cartolarizzazione.