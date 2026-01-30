Borgosesia, integralmente collocata la seconda tranche da 40 milioni del bond “Borgosesia 6,30%”

(Teleborsa) - Borgosesia
, società attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, annuncia la chiusura anticipata del collocamento della seconda tranche del prestito obbligazionario “Borgosesia 6,30%”
, di massimi 65 milioni di euro, avviata lo socrso 22 gennaio.
La seconda tranche, inizialmente prevista per un ammontare di 25 milioni e successivamente ampliata a 40 milioni
, a seguito dell’elevato interesse registrato già nella prima giornata di ordini, si è conclusa integralmente
e con manifestazioni di interesse superiori all’offerta
.
L’overbooking, osserva la società, "rappresenta nuovamente un segnale particolarmente significativo di apprezzamento per l’impianto strutturale dell’emissione e per il percorso strategico intrapreso da Borgosesia nell’ambito dell’operazione di finanza strutturata Euclide".