BdM Banca, utile 2025 in forte crescita e solidità patrimoniale in aumento

(Teleborsa) - L’esercizio 2025 di, che fa parte del Gruppo Mediocredito Centrale, vede un ulteriore consolidamento della Banca che chiude con unpari a 31,83 milioni di euro rispetto ai 22,40 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2024. Il risultato, che conferma il trend positivo, registra anche una forte crescita del sostegno al territorio (+39%) con 1.405,20 milioni di finanziamenti a famiglie e imprese e un importante aumento dellada clientela (+8,2%).I dati, spiega una nota, mostrano un rafforzamento della solidità patrimoniale e un miglioramento della qualità del credito grazie anche alla conclusione dell’operazione di derisking “Phoenix” con 122 milioni di crediti non performing ceduti. Inoltre, è in corso di finalizzazione l’operazione di derisking “Sirio” con ulteriori 34 milioni di crediti non performing in corso di cessione. Durante il 2025 è stato approvato e avviato il Piano Sportelli con l’obiettivo di ottimizzare il presidio territoriale della Banca.Prosegue la crescita degli impieghi al territorio che raggiungono 1.405,20 milioni di euro di, rispetto ai circa 1.010,82 milioni di euro dell’anno 2024 (+39%).Il risultato economico evidenzia unpari a 361,25 milioni di euro (+5,6% rispetto a 342 milioni di euro al 31 dicembre 2024), grazie alla crescita delle commissioni nette (+15,8% da 101,26 milioni di euro di dicembre 2024 a 117,30 milioni di euro al 31 dicembre 2025), agli utili realizzati dall’attività di negoziazione dei titoli di proprietà per oltre 15,27 milioni di euro, compensati dal decremento del(-6% da 236,01 milioni di euro di dicembre 2024 a 221,94 milioni di euro al 31 dicembre 2025). Le rettifiche di valore nette per rischio di credito sono pari a 68,99 milioni di euro (59,57 milioni di euro al 31 dicembre 2024); il dato include le rettifiche effettuate nel corso del 2025 per l’attività di derisking e per il mantenimento e consolidamento di adeguate coperture sul portafoglio crediti non performing.sono pari a complessivi 266,23 milioni di euro, rispetto a 260,46 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Le spese amministrative, in incremento, si attestano a 242,08 milioni di euro (rispetto ai 237,22 milioni di euro del 31 dicembre 2024, +2%). Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri presentano un saldo negativo pari a 17,27 milioni di euro (saldo negativo di 14,41 milioni euro al 31 dicembre 2024).In riduzione ilche scende al 68,9%, rispetto al 71,9% di dicembre 2024.Da un punto di vista patrimoniale, il(comprensivo dei titoli “Hold to Collect-HTC” rientranti nella voce 40. dell’Attivo S.P. “crediti verso clientela”) ammonta a complessivi 2.126,12 milioni di euro rispetto a 1.672,83 milioni di euro al 31 dicembre 2024 (+27,1%), costituito, prevalentemente, da titoli governativi italiani classificati nel portafoglio “FVOCI”.Glipassano da 5.657,26 milioni di euro di fine 2024 a 6.102,89 milioni di euro al 31 dicembre 2025 (+7,9%).verso clientela presentano un valore contabile netto di 168,27 milioni di euro (rispetto a 212,23 milioni di euro a fine 2024), con un grado di copertura dei fondi rettificativi al 45,3% in lieve decremento rispetto al 47,6% del 31 dicembre 2024. In forte riduzione l’indice NPE lordo e netto, pari, rispettivamente, al 4,9% e al 2,8% (rispetto al 6,9% e 3,8% al 31 dicembre 2024).In crescita dell'8,2% lada clientela pari a 12.072,89 milioni di euro rispetto a 11.159,21 milioni di euro del 31 dicembre 2024.In crescita i: Cet1/Tier1 ratio pari al 14,47% (12,99% al 31 dicembre 2024), e Total Capital ratio pari al 16,39% (14,93% al 31 dicembre 2024), che recepiscono il computo dell’utile netto al 31 dicembre 2025 nel capitale primario di classe 1.