BdM Banca, utile 2025 in forte crescita e solidità patrimoniale in aumento

(Teleborsa) - L’esercizio 2025 di BdM Banca
, che fa parte del Gruppo Mediocredito Centrale, vede un ulteriore consolidamento della Banca che chiude con un utile netto
pari a 31,83 milioni di euro rispetto ai 22,40 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2024. Il risultato, che conferma il trend positivo, registra anche una forte crescita del sostegno al territorio (+39%) con 1.405,20 milioni di finanziamenti a famiglie e imprese e un importante aumento della raccolta totale
da clientela (+8,2%).
I dati, spiega una nota, mostrano un rafforzamento della solidità patrimoniale e un miglioramento della qualità del credito grazie anche alla conclusione dell’operazione di derisking “Phoenix” con 122 milioni di crediti non performing ceduti. Inoltre, è in corso di finalizzazione l’operazione di derisking “Sirio” con ulteriori 34 milioni di crediti non performing in corso di cessione. Durante il 2025 è stato approvato e avviato il Piano Sportelli con l’obiettivo di ottimizzare il presidio territoriale della Banca.
Prosegue la crescita degli impieghi al territorio che raggiungono 1.405,20 milioni di euro di erogazioni a sostegno delle famiglie e delle imprese del Mezzogiorno
, rispetto ai circa 1.010,82 milioni di euro dell’anno 2024 (+39%).
Il risultato economico evidenzia un margine di intermediazione
pari a 361,25 milioni di euro (+5,6% rispetto a 342 milioni di euro al 31 dicembre 2024), grazie alla crescita delle commissioni nette (+15,8% da 101,26 milioni di euro di dicembre 2024 a 117,30 milioni di euro al 31 dicembre 2025), agli utili realizzati dall’attività di negoziazione dei titoli di proprietà per oltre 15,27 milioni di euro, compensati dal decremento del margine di interesse
(-6% da 236,01 milioni di euro di dicembre 2024 a 221,94 milioni di euro al 31 dicembre 2025). Le rettifiche di valore nette per rischio di credito sono pari a 68,99 milioni di euro (59,57 milioni di euro al 31 dicembre 2024); il dato include le rettifiche effettuate nel corso del 2025 per l’attività di derisking e per il mantenimento e consolidamento di adeguate coperture sul portafoglio crediti non performing.
I costi operativi
sono pari a complessivi 266,23 milioni di euro, rispetto a 260,46 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Le spese amministrative, in incremento, si attestano a 242,08 milioni di euro (rispetto ai 237,22 milioni di euro del 31 dicembre 2024, +2%). Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri presentano un saldo negativo pari a 17,27 milioni di euro (saldo negativo di 14,41 milioni euro al 31 dicembre 2024).
In riduzione il cost/income
che scende al 68,9%, rispetto al 71,9% di dicembre 2024.
Da un punto di vista patrimoniale, il portafoglio titoli
(comprensivo dei titoli “Hold to Collect-HTC” rientranti nella voce 40. dell’Attivo S.P. “crediti verso clientela”) ammonta a complessivi 2.126,12 milioni di euro rispetto a 1.672,83 milioni di euro al 31 dicembre 2024 (+27,1%), costituito, prevalentemente, da titoli governativi italiani classificati nel portafoglio “FVOCI”.
Gli impieghi netti a clientela
passano da 5.657,26 milioni di euro di fine 2024 a 6.102,89 milioni di euro al 31 dicembre 2025 (+7,9%).
I crediti deteriorati
verso clientela presentano un valore contabile netto di 168,27 milioni di euro (rispetto a 212,23 milioni di euro a fine 2024), con un grado di copertura dei fondi rettificativi al 45,3% in lieve decremento rispetto al 47,6% del 31 dicembre 2024. In forte riduzione l’indice NPE lordo e netto, pari, rispettivamente, al 4,9% e al 2,8% (rispetto al 6,9% e 3,8% al 31 dicembre 2024).
In crescita dell'8,2% la Raccolta totale
da clientela pari a 12.072,89 milioni di euro rispetto a 11.159,21 milioni di euro del 31 dicembre 2024.
In crescita i coefficienti di solidità patrimoniale
: Cet1/Tier1 ratio pari al 14,47% (12,99% al 31 dicembre 2024), e Total Capital ratio pari al 16,39% (14,93% al 31 dicembre 2024), che recepiscono il computo dell’utile netto al 31 dicembre 2025 nel capitale primario di classe 1.