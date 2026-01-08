Milano 7-gen
L'Oréal, prezzato bond in tre tranche per complessivi 1,75 miliardi di euro

(Teleborsa) - L'Oréal, colosso francese della cosmetica, ha prezzato con successo un'emissione obbligazionaria per un importo nominale complessivo di 1,750 miliardi di euro. L'emissione è composta da tre tranche: un'obbligazione a tasso variabile a 2 anni da 650 milioni di euro con cedola pari all'Euribor 3M + 20 punti base annui; un'obbligazione a tasso fisso a 3 anni da 500 milioni di euro con cedola del 2,5% annui; un'obbligazione a tasso fisso a 6 anni da 600 milioni di euro con cedola del 2,875% annui.

Il ricavato netto sarà utilizzato per scopi aziendali generali, incluso il finanziamento di parte dell'acquisizione dell'ulteriore quota del 10% in Galderma annunciata a dicembre 2025.

Le obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Paris. BNP Paribas, BofA e Crédit Agricole agiscono in qualità di Global Coordinators. Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley e Santander agiscono in qualità di Active Joint Bookrunner.
