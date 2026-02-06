Milano 17:35
New York: in calo CoStar

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, con una flessione del 2,90%.

La tendenza ad una settimana di CoStar è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48,29 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51,21. Il peggioramento di CoStar è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 47,06.

