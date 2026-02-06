PALLADIUM del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio
Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,24% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il palladio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.680,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.742. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.660.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)