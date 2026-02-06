Milano 10:14
Piazza Affari: calo per Avio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda aerospaziale italiana, che presenta una flessione del 3,72% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,31%, rispetto a -1,08% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Le implicazioni di medio periodo di Avio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 33,17 Euro con primo supporto visto a 31,87. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 31,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
