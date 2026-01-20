Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 20:02
25.063 -1,83%
Dow Jones 20:02
48.534 -1,67%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

Piazza Affari: in perdita il settore assicurativo italiano

Si abbattono le vendite sull'indice delle società assicurative, che continua la giornata a 38.112,69 punti, in forte calo del 2,35%.
