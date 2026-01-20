Milano
17:35
44.713
-1,07%
Nasdaq
20:02
25.063
-1,83%
Dow Jones
20:02
48.534
-1,67%
Londra
17:35
10.127
-0,67%
Francoforte
17:38
24.703
-1,03%
Martedì 20 Gennaio 2026, ore 20.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in perdita il settore assicurativo italiano
Piazza Affari: in perdita il settore assicurativo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
20 gennaio 2026 - 15.00
Si abbattono le vendite sull'
indice delle società assicurative
, che continua la giornata a 38.112,69 punti, in forte calo del 2,35%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: performance negativa per il settore assicurativo italiano
Piazza Affari: in calo il settore assicurativo italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore assicurativo italiano
Piazza Affari: scambi in positivo per il settore assicurativo italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Insurance
-1,62%
Altre notizie
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il settore assicurativo italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore assicurativo italiano
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Insurance
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto