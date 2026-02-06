Stellantis, 22,2 miliardi di oneri per il riposizionamento sull’elettrico

Stellantis

(Teleborsa) -comunica che nel secondo semestre del 2025 sono stati rilevati oneri di circa 22 miliardi "a seguito principalmente di un cambio di strategia che colloca la libertà di scelta – con una gamma crescente di veicoli elettrici, ibridi e con motori termici avanzati – al centro dei piani dell’Azienda".I risultati finanziari preliminari per il secondo semestre del 2025 evidenziano un miglioramento dei ricavi netti e del free cash flow industriale (IFCF) con il risultato operativo rettificato (AOI) e il risultato netto condizionati da voci specifiche.In considerazione della perdita netta del 2025, non saranno distribuiti dividendi nel 2026. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’emissione di obbligazioni ibride perpetue subordinate non convertibili fino a 5 miliardi. Queste misure contribuiranno a preservare una robusta struttura patrimoniale e di liquidità, con circa 46 miliardi di euro di Liquidità industriale disponibile a fineesercizio.Il, ha commentato: "La reimpostazione che abbiamo annunciato oggi si inquadra nel decisivo percorso avviato nel 2025, perdi ogni nostra decisione. Gli oneri annunciati oggi riflettono in larga parte il costo derivante da una, che ci ha allontanato dalle esigenze dalle possibilità e dai desideri reali di molti acquirenti di autovetture. Riflettono inoltre l’impatto delle criticità pregresse, che il nostro nuovo team sta progressivamente gestendo". Ha aggiunto: “Abbiamo esaminato ogni angolo della nostra attività e stiamo attuando i cambiamenti necessari, mobilitando tutta la passione e l’ingegno che abbiamo in Stellantis. La risposta positiva dei clienti alle nostre iniziative di prodotto nel 2025 si è tradotta in un aumento degli ordini e in un ritorno alla crescita dei ricavi. Nel 2026, la nostra attenzione incrollabile sarà rivolta a colmare i gap di esecuzione del passato, così da dareulteriore impulso ai primi segnali di rinnovata crescita. Non vediamo l’ora di condividere tutti i dettagli della nostra nuova strategia durante l’Investor Day del 21 maggio".. "A fronte di un contesto di settore complesso, in particolare per via delle incertezze regolatorie ancora presenti in Europa allargata, i progressi ottenuti nel rafforzamento del portafoglio prodotti e nell’esecuzione industriale mettono l’Azienda nella condizione di proseguire in un percorso di miglioramento sequenziale dei propri principali KPI". Per il 2026, "l’Azienda prevede un aumento dei ricavi netti, margine AOI e generazione di cassa, con un andamento in crescita dal primo al secondo semestre".