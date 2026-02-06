Stellantis travolta da oneri per 22 miliardi: crollo in Borsa e stop al dividendo

(Teleborsa) - Scende sul mercato il titolo Stellantis
che soffre con un calo del 23,82%.
Il gruppo automobilistico ha annunciato svalutazioni per 22 miliardi di euro
legate alla revisione della propria strategia sull’elettrico, provocando un brutto tonfo delle azioni in Borsa. Il titolo è precipitato fino al -24% a Milano, bruciando oltre 5 miliardi di capitalizzazione, con le contrattazioni che hanno faticato a trovare un prezzo d’equilibrio.
Il CEO Antonio Filosa
, in carica da giugno, ha definito le svalutazioni un passaggio necessario per "correggere la sovrastima della transizione energetica" e per chiudere con una fase segnata da cali di vendite e problemi operativi. Filosa sta ridisegnando la strategia del gruppo, rallentando l’espansione EV, rilanciando motorizzazioni tradizionali negli Stati Uniti e tagliando investimenti non più prioritari.
Lo scenario su base settimanale della casa automobilistica italo-francese-statunitense
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.