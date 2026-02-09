Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:53
25.304 +0,91%
Dow Jones 17:53
50.134 +0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 febbraio

Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un trascurabile +0,17%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,9187. Supporto visto a quota 0,9158. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,9216.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```